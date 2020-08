Billionaire, Sileri: "Procura apre inchiesta, allibito da nomi falsi". Briatore pubblica un selfie dall'ospedale, poi lo cancella

Di redazione Blogo.it giovedì 27 agosto 2020

Le parole del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri sul caso Billionaire.

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri è intervenuto oggi a Radio Cusano Campus e ha commentato il "caso Billionaire", rivelatosi uno dei più grandi focolai di coronavirus in questa estate 2020. L'esponente del MoVimento 5 Stelle, che è anche medico, ha detto:

"Rimango atterrito dal fatto che al Billionare siano stati dati numeri e generalità falsi. Significa non avere la testa rivolta agli altri. Non so come verranno rintracciati questi soggetti, spero vengano trovati in altro modo, magari con la carta di credito. La Procura aprirà un’inchiesta su questo"

Poi ha commentato anche il fatto che il locale sia stato chiuso, così come ne sono stati chiusi altri in questi ultimi giorni in Sardegna:

"Purtroppo si è proceduto con la circolare e quindi con la chiusura. Io non avrei scritto un orario per il virus perché se c’è un assembramento c’è a qualsiasi ora. La chiusura è stato un atto dovuto"

Intanto oggi Flavio Briatore ha pubblicato su Instagram, verso mezzogiorno, una "storia" con un selfie scattato in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato. Nella foto è sorridente, ma pochi minuti dopo la foto è sparita, probabilmente perché si è reso conto dell'insensatezza del gesto.

Tuttavia qualcuno è riuscito a fare uno screenshot e a farlo girare sul web. Tra i primi a commentare l'accaduto, Selvaggia Lucarelli, che nei giorni scorsi ha fortemente criticato il titolare del Billionaire:

"Briatore ci fa sapere che sta bene con un selfie dal San Raffaele nelle sue storie Instagram. Poi forse qualcuno gli fa notare che c’è poco da ridere e non è il caso di comunicare così in un momento delicato, e dopo pochissimo la cancella. Non sbaglia un colpo, non c’è che dire"

Ricordiamo che Briatore è risultato positivo al coronavirus e la conferma dell'esito del tampone è arrivata ieri, mentre lui e chi gli sta intorno ha insistito nel sottolineare che il ricovero è avvenuto a causa di una forte prostatite e non per i sintomi del Covid-19.