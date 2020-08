La deputata di FI Savino: "Positiva dopo vacanza in Sardegna". Protezione civile studia piano per rientri dall’isola

Di Redazione Blogo.it venerdì 28 agosto 2020

Così la parlamentare sui social. Intanto si studia un protocollo per i rientri dei turisti dall’isola. In costa Smeralda chiuso anche il Phi Beach

La deputata di Forza Italia Elvira Savino ha scoperto di essere positiva al Covid-19 dopo una vacanza trascorsa in Sardegna. La parlamentare azzurra su Facebook spiega:

"Cari amici, purtroppo anche io, dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna, sono risultata positiva al Covid-19. Il mio stato di salute è complessivamente soddisfacente e sono evidentemente in isolamento. Quello che mi pesa di più è non poter stare vicino a mio figlio"

La deputata pugliese è dispiaciuta anche di non poter fare il suo lavoro:

"Provo anche grande rammarico per non poter essere presente in prima persona in campagna elettorale, accanto ai colleghi di Forza Italia e della coalizione, nella nostra meravigliosa Puglia per fare tornare il centrodestra al governo della Regione. È una amarezza non essere lì con voi nelle manifestazioni che sul territorio abbiamo organizzato per far conoscere il nostro programma di buongoverno per la Puglia e i pugliesi. Però, seppure con modalità diverse dal consueto, farò tutto il possibile per dare il mio sostegno e contribuire alla vittoria di Raffaele Fitto, di Forza Italia e del centrodestra".

Aerei e navi ad hoc per i rientri

A fronte dei casi di positività emersi per tanti vacanzieri in Sardegna (tra cui diversi vip), la Protezione Civile sta studiando un piano di rientro a casa per loro e per i dipendenti di locali e discoteche, ora in isolamento nei luoghi di villeggiatura sull'isola. Saranno usati navi e aerei ad hoc, secondo le prime informazioni.

Chiuso anche il Phi Beach, 21 positivi

Intanto dopo la chiusura anticipata, il 17 agosto, del Billionaire di Flavio Briatore, risultato positivo al Covid come altri suoi 58 dipendenti, ha chiuso anche il Phi Beach di Baia Sardinia, altro famoso locale della Costa Smeralda, dopo che 21 dipendenti sono stati messi in isolamento perché positivi al coronavirus. Le autorità hanno avviato il tracciamento dei contatti.