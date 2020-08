Conte: "Riapertura delle scuole in sicurezza è la nostra priorità"

Di redazione Blogo.it lunedì 31 agosto 2020

Il Premier elogia il ministro della Salute Roberto Speranza che ha promosso una conferenza sulla riapertura delle scuole.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha oggi ha parlato della conferenza sulla riapertura delle scuole in sicurezza che lui stesso ha promosso con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e che è stata il motivo per cui nei giorni scorsi ha ricevuto i ringraziamenti da parte di Hans Kluge, il direttore dell'OMS per l'Europa. Speranza ha scritto su Twitter:

"Diritto alla salute e diritto all’istruzione devono camminare insieme. Oggi, in rappresentanza dell’Italia, ho promosso con l’Oms una conferenza sulla riapertura delle scuole in sicurezza. Questa è la vera priorità delle prossime settimane in tutti i Paesi del mondo "

Il Premier Giuseppe Conte ha condiviso il messaggio di Speranza e ha commentato:

"Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al ministro Roberto Speranza oggi 53 Paesi si confrontano con l'Oms sulla riapertura delle scuole in sicurezza. Questa oggi è la nostra priorità"

Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi, nel giorno del 150° anniversario della nascita di Maria Montessori, ha mandato un sentito messaggio che tocca l'argomento della comunità scolastica.