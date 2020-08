Mit: approvate le linee guida anti-Covid del trasporto pubblico

Di redazione Blogo.it lunedì 31 agosto 2020

Il Mit annuncia con una nota l'approvazione delle nuove linee guida del trasporto pubblico per il contenimento del Covid-19

Sono state approvate dalla Conferenza Unificata le nuove linee guida del trasporto pubblico. Lo annuncia con una nota il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: stabilite, a pochi giorni dall’inizio della scuola, le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 anche sugli scuolabus e le modalità di informazione agli utenti.

Mit "Coefficiente di riempimento non superiore all'80%"

"A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, dei mezzi del trasporto ferroviario regionale e degli scuolabus del trasporto scolastico dedicato - si legge nel comunicato del Mit - è consentito, in considerazione delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento non superiore all'80%, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti".