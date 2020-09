Silvio Berlusconi positivo al COVID-19

Di redazione Blogo.it mercoledì 2 settembre 2020

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è risultato positivo al COVID-19. Vista l'assenza di sintomi è stato disposto l'isolamento a domicilio.

L'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è risultato positivo al nuovo coronavirus COVID-19. L'annuncio è stato fatto in serata dal suo medico personale, Alberto Zangrillo, che ha precisato come il leader di Forza Italia sia asintomatico.

Berlusconi, ora in isolamento domiciliare, è stato sottoposto al tampone a causa del suo recente soggiorno in Sardegna. Il tampone ha dato esito positivo, ma vista l'assenza di sintomi e le buone condizioni di salute si è preferito, come da procedura, disporre per lui l'isolamento a domicilio.