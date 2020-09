COVID-19, positivi Luigi e Barbara Berlusconi

Di redazione Blogo.it mercoledì 2 settembre 2020

Dopo la conferma della positività al COVID-19 di Silvio Berlusconi, anche i figli Luigi e Barbara hanno contratto l'infezione. I tre risulterebbero al momento asintomatici.

Dopo la notizia della positività al COVID-19 del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, i tamponi eseguiti sui membri più stretti della sua famiglia hanno rivelato che anche i due figli Luigi e Barbara hanno contratto l'infezione.

Barbara Berlusconi, classe 1984, avrebbe avvertito dei sintomi dell'infezione da COVID-19 per circa un paio di giorni e ora, come il fratello Luigi, 31 anni, e il padre Silvio non starebbe manifestando i sintomi.

Tutti gli altri membri della famiglia Berlusconi, quelli che sono stati in contatto con lui almeno nelle ultime due settimane, così come i suoi collaboratori più stretti, sono stati sottoposti agli accertamenti, ma al momento sembra che le due uniche positività emerse siano quelle dei figli Barbara e Luigi.

Il quotidiano Libero, da sempre vicino al centro-destra, ha precisato che l'ondata di test sarebbe stata avviata proprio quando Barbara Berlusconi ha avvertito i primi sintomi.