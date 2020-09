Silvio Berlusconi come ha preso il coronavirus? La risposta del fratello Paolo

Di redazione Blogo.it giovedì 3 settembre 2020

Il dubbio di molti è che sia stato Flavio Briatore...

La notizia della positività di Silvio Berlusconi al coronavirus è stata la più letta delle ultime ore. Il leader di Forza Italia, che ha sempre cercato di preservare la sua salute nel periodo di diffusione del contagio restando in isolamento a casa della figlia Marina sulla Costa Azzurra, non ha rinunciato alle vacanze in Sardegna e pare che sia proprio lì che lui e i suoi figli Luigi e Barbara hanno contratto il virus. In molti hanno immaginato che a trasmetterglielo sia stato l'amico Flavio Briatore, con cui si è visto ad agosto e ha posato per delle foto rigorosamente senza indossare mascherina e restando a molto meno di un metro di distanza. In realtà la famiglia Berlusconi non ha idea di come abbia contratto il virus.

A parlare è stato il fratello minore Paolo Berlusconi, che ad Adnkronos ieri sera ha detto:

"Oggi ha lavorato, sta bene, compatibilmente con il virus che ha preso. Sintomi non ne ha, quindi vista la sua costituzione molto forte dovrebbe farcela senza problemi. L'ho sentito assolutamente tranquillo, consapevole che non si sa come lo abbia preso. D'altronde tutti quelli che lo hanno preso non sanno da dove è arrivato, è nell'ordine delle cose. Abbiamo superato tante cose, superiamo anche questa"

Poi ha aggiunto: