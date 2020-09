Berlusconi: "Parteciperò alla campagna elettorale nonostante il virus"

Silvio Berlusconi sta bene e proseguirà nella campagna elettorale in vista della prossima tornata amministrativa e referendaria che si terrà a fine mese. Intervenuto telefonicamente ad un convegno a Genova, il presidente di Forza Italia ha fatto il punto sulle sue condizioni di salute dopo la positività al Covid-19: "Voglio rassicurarvi che sto abbastanza bene. Continuo a lavorare e parteciperò in tutti i modi possibili alla campagna elettorale in corso". "Mi è capitato anche questo, ma non ho più febbre né dolori", ha aggiunto.

Di recente l’europarlamentare era apparso in video in Sardegna assieme all’amico Flavio Briatore, anch’egli risultato positivo al coronavirus. I mesi scorsi hanno tragicamente insegnato a tutto il mondo quanto possa essere pericoloso il virus per le persone di una certa età, ma per fortuna Berlusconi sta bene: "Sono anch'io vittima del contagio del Covid, di cui non ho mai sottovaluto l'importanza, né i rischi e la conseguente necessità di misure di rigorosa tutela dalla salute pubblica. È una malattia insidiosa", ha insistito.

Berlusconi: "Grazie a Mattarella, Conte, Di Maio e Zingaretti"

Poi, il fondatore di FI ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che gli hanno espresso amicizia e vicinanza: "Tanta vicinanza mi ha commosso ed è il miglior incentivo ad andare avanti avendo ben presente la sofferenza di tante famiglie vittime di questa malattia". "Grazie al presidente Mattarella, al presidente del Consiglio Conte, al ministro degli Esteri Di Maio, all'ambasciatore degli Stati Uniti, ai parlamentari di ogni schieramento politico. Agli esponenti politici del centrosinistra a cominciare dal segretario Zingaretti, e ai cittadini", ha concluso.