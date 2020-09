Lampedusa: nella notte sbarcano altri 107 migranti | Governo sospende pagamento tasse fino a fine anno

Lampesa, nuovi maxi sbarco. Intanto il Cdm di ieri ha sospeso il pagamento di tributi e contributi fino al 21 dicembre 2020

Nella notte c’è stato un nuovo sbarco di migranti a Lampedusa dove un barcone con a bordo 107 persone, di diverse nazionalità, è stato intercettato al largo dell'isola dalle motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza.

I migranti erano partiti dalle coste dalla Libia. Una volta sbarcati a Lampedusa sono stati accompagnati nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove sono ospitate 1.239 persone, oltre dieci volte la capienza massima della struttura.

Intanto nel Consiglio dei ministri di ieri, il governo ha approvato misure di sostegno a favore dell’isola, alle prese con il continuo afflusso di migranti. In un comunicato diffuso subito dopo il Cdm, Palazzo Chigi ha spiegato di aver sospeso il pagamento di tributi e contributi fino al 21 dicembre prossimo a Lampedusa e Linosa:

"In considerazione dell’andamento dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria necessarie per la prevenzione del contagio da COVID-19, il testo prevede, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, la sospensione fino al 21 dicembre 2020 dei versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali".