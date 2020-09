Zangrillo: "Berlusconi ricoverato perché paziente a rischio, ma sta bene"

Di redazione Blogo.it venerdì 4 settembre 2020

Il professor Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi, fa il punto sulle condizioni del presidente di FI, positivo al Covid-19

Il professor Alberto Zangrillo fa il punto sulle condizioni di Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per alcune lievi complicazioni dovute alla positività al Covid-19. "Silvio Berlusconi è stato ricoverato perché è un paziente a rischio ma la situazione è tranquilla e confortante", ha chiarito subito il medico. "Dopo la positività al Covid - le parole di Zangrillo riportate da Tgcom24 -, ho ritenuto opportuno, in seguito a un blando coinvolgimento polmonare, un approfondimento diagnostico con il ricovero".

Qualcosa non torna, però, perché Zangrillo aveva definito Berlusconi asintomatico, ma intervenendo telefonicamente ad un convegno nella giornata di ieri, il diretto interessato aveva ammesso di aver avuto dolori e febbre. "Il tampone a cui è stato sottoposto Silvio Berlusconi il 2 settembre era programmato. Abbiamo rilevato una positività in un soggetto che ho definito asintomatico - insiste il medico - Nel volgere di qualche ora, nella giornata di giovedì , in una situazione di assoluta tranquillità ho ritenuto di fare una visita e nell'ambito di questa visita ho rilevato un blando coinvolgimento polmonare".

Non c’è comunque alcuna preoccupazione nonostante l’età di Berlusconi: le sue condizioni dovrebbero andare a migliorare nei prossimi giorni. "Il regime di ricovero è normale. È in una camera che risponde ai requisiti richiesti dalle leggi regionali in merito alla tutela di terzi e del paziente. Il paziente non è intubato, respira spontaneamente. Sono ottimista per i prossimi giorni", conclude il dottor Zangrillo.