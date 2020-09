Barbara Berlusconi: "Contro di me, trattamento disumano: perché mi accusano di essere l'untrice?"

Barbara Berlusconi ha reagito alle pesanti illazioni che sono state fatte nei suoi confronti. La figlia di Silvio Berlusconi è stata da più parti additata come la possibile causa del contagio del fondatore di Forza Italia, che ora è ricoverato all'Ospedale San Raffaele di Milano per alcune complicazioni dovute al coronavirus.

L'ex dirigente del Milan ha così rilasciato un'intervista al Corriere della Sera per parlare apertamente di quello che è successo e di quello che sente di aver subito:

"Nei giorni in cui vivo momenti di grande angoscia per la salute di mio padre penso sia disumano essermi trovata su tutti i media come l'untrice ufficiale della persona a cui voglio più bene"

Poi ha aggiunto:

Barbara Berlusconi ha anche spiegato:

E a chi ha insinuato il sospetto che lei abbia trascorso le sue vacanze in Sardegna partecipando alla movida locale senza usare particolari precauzioni, Barbara Berlusconi ha risposto:

"Non ci sto a sentirmi dire questo. Non mi riconosco in questa specie di ritratto. Non ho condotto alcuna vita sregolata in Sardegna. Le volte che sono uscita la sera in tre mesi si possono contare sulle dita di una mano. Mai come quest'anno sono stata praticamente sempre a Villa Certosa: altro che movida... pannolini, piuttosto"