COVID-19, Sileri: "Numeri in aumento, ma situazione non critica"

Il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri usa toni tranquillizzanti in vista dell'arrivo della stagione influenzale e si dice convinto che la seconda ondata di COVID non arriverà.

Il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri prende atto del lento e costante aumento dei contagi da COVID-19 in Italia, ma sottolinea che al momento la situazione nel nostro Paese è sotto controllo.

Intervenuto questa mattina a Coffee Break su La7, Sileri ha ribadito l'esigenza di continuare a tenere sotto controllo la situazione, ma ha anche precisato che la tanto temuta seconda ondata potrebbe non arrivare:

Dubito che avremo una seconda ondata come a marzo. Al momento gli ospedali non sono sotto stress e, se in numeri sono in crescita, l'impegno delle terapie intensive è basso. Inoltre in terapia intensiva ci sono anche persone con altre patologie, che si sono aggravate e poi sono risultate positive al COVID-19.