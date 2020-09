Conte: "No ad un nuovo lockdown. Abbiamo un sistema di monitoraggio elevato"

Di redazione Blogo.it sabato 5 settembre 2020

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte esclude categoricamente la possibilità di un secondo lockdown e sembra fiducioso per i prossimi mesi di convivenza col COVID-19.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte esclude categoricamente la possibilità di un secondo lockdown e sembra fiducioso per i prossimi mesi di convivenza col COVID-19. La curva dei contagi è in lento e costante aumento, ma l'esperienza dei mesi precedenti si sta dimostrando utile nella gestione di questa nuova fase.

Nel corso del suo intervento alla festa del Fatto Quotidiano, il premier ha dichiarato:

Abbiamo un sistema di monitoraggio elevato e possiamo affrontare l'autunno con fiducia, senza un nuovo lockdown. Siamo nelle condizioni di attuare, se ce ne sarà bisogno, chiusure mirate e circostanziate.

Conte ha sottolineato quello che stiamo vedendo in questi giorni: più tamponi si fanno, più positivi si troveranno, ma è quello che sta succedendo anche in altri Paesi, a cominciare dai nostri vicini in UE, e quello che stiamo scoprendo in Italia non è grave come in Francia, Spagna o Germania:

Si trascura il numero di tamponi. È chiaro che se facciamo più tamponi scopriamo più contagiati, la cosa è fisiologica. Il numero è cresciuto, ed è l'effetto dei contagi agostani. Ma voglio dire che, ancora una volta, noi italiani ci dimostriamo responsabili e disciplinati rispetto ad altri Paesi.

Il Presidente del Consiglio ha voluto affrontare anche il discorso della pubblicazione di tutti i verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, ribadendo quanto già sostenuto pubblicamente qualche settimana fa: "Sono rimasti riservati, ma non sono mai stati secretati, sono due concetti diversi. Ora tutti i cittadini potranno vedere quello che dicevano gli esperti e quello che abbiamo deciso noi".

Nel ribadire che il governo non ha mai autorizzato la riapertura delle discoteche, Conte ha dato la propria opinione su quello che i tifosi stanno aspettando da mesi, il ritorno allo stadio: "L'assembramento è inevitabile, dentro, sugli spalti, come entrando e in uscita: l'apertura, io personalmente, la trovo inopportuna".

Nel corso del suo intervento, Conte ha preso una posizione chiara sul referendum sul taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre prossimo - "Voterò sì" - e si è detto aperto alla possibilità di un secondo mandato di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica: