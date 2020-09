Scuole aperte da oggi in Alto Adige. Azzolina: "È un segno di rinascita per il Paese"

Questa mattina sono state riaperte le prime scuole in Alto Adige e circa 91mila studenti sono tornati sui banchi dopo sette mesi. È la prima zona d'Italia ad aver avviato l'anno scolastico che parte ufficialmente per tutti la prossima settimana, il 14 settembre.

La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina stamattina è intervenuta ad Agorà, su Raitre, e ha detto:

"La ripartenza della scuola è un segno di rinascita per il Paese"

Poi ha lanciato una frecciata alle opposizioni:

"Essere accusati di ritardi è ingiusto, in due mesi consegneremo 2,4 milioni di banchi, Arcuri sta lavorando e tanti banchi sono già arrivati, via via arriveranno altri e a settembre la scuola primaria sarà quasi tutta coperta"