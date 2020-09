Ospedale San Raffaele: "Berlusconi ha carica virale alta, è in cura con Remdesivir"

C'è ancora apprensione sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì scorso al San Raffaele di Milano a causa del contagio da coronavirus. Il Professore Alberto Zangrillo, che, oltre a essere il primario del reparto di terapia intensiva del nosocomio milanese è anche il medico personale del Cavaliere, ogni giorno aggiorna i giornalisti sulla situazione dell'ex Premier, ma oggi, sul Corriere della Sera, ci sono anche delle dichiarazioni interessanti di Massimo Clementi, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia del San Raffaele.

Clementi ha spiegato:

Il Remdesivir è un farmaco antivirale utilizzato anche oggi come trattamento per il Coronavirus: come funziona?

Sul farmaco Clementi ha chiarito:

"È stato sviluppato per combattere il virus Ebola, non è specifico per il nuovo coronavirus, ma funziona anche in questo caso, se utilizzato nelle fasi precoci. È una terapia che può essere somministrata solo in ospedale ed è per questo che si è ritenuto necessario il ricovero al San Raffaele di Berlusconi: è indispensabile, infatti, monitorare, passo dopo passo, gli effetti di questo trattamento"