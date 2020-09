Anche Marina Berlusconi positiva al Covid-19. Fininvest: "Sta bene e continua a lavorare"

Di redazione Blogo.it lunedì 7 settembre 2020

La figlia maggiore dell'ex Premier è risultata positiva al coronavirus.

Neanche la figlia maggiore di Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi, è riuscita a evitare il contagio da coronavirus. È stata infatti diffusa oggi la notizia della sua positività al Covid-19 e così la Presidente di Fininvest e Mondadori resterà in isolamento presso la sua casa milanese, insieme con i suoi famigliari, come ha fatto appena appresa la notizia della positività di suo padre. I due erano stati evidentemente a contatto e dunque è scattata la preoccupazione anche in casa di Marina.

C'è da dire che, proprio come Silvio, anche Marina Berlusconi in questo periodo è stata costantemente monitorata con continui tamponi, ne ha avuti molti negativi, ma l'ultimo è risultato positivo. Ricordiamo che durante il periodo più dura per l'Italia, in primavera, l'ex Premier è stato per mesi isolato proprio a casa di Marina a Nizza. Fatali sono state poi le vacanze in Sardegna, dove Silvio e anche i figli minori Barbara e Luigi sono stati contagiati.

Non si sa ancora e, molto probabilmente, non si saprà mai, come la famiglia Berlusconi è stata contagiata. Dal San Raffaele, ospedale presso cui è ricoverato il Cavaliere, hanno infatti spiegato che alcune persone si positivizzano subito dopo il contatto con un soggetto infetto, per altre, invece, ci vogliono un po' di giorni, quindi individuare il responsabile del contagio è sostanzialmente impossibile.

Nei giorni scorsi Barbara Berlusconi è stata presa di mira e considerata lei "l'untrice", ma la stessa ex dirigente del Milan ha spiegato che è abbastanza improbabile che sia stata lei a contagiare il padre. In suo soccorso è arrivata anche la madre, Veronica Lario, che, dopo 12 anni di silenzio, è intervenuta con una lettera manifestando la sua preoccupazione per l'ex marito.

Fininvest ha fatto sapere che Marina sta bene e sta continuando a lavorare in remoto. Anche suo marito e i suoi due figli, entrambi minorenni, stanno bene, ma non è dato sapere se anch'essi siano positivi al Covid, perché protetti dalla privacy non essendo personaggi pubblici come Marina e Silvio.