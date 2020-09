Scuola, Azzolina: "Test sierologici a campione anche agli studenti" - VIDEO

L'annuncio della Ministra Azzolina durante l'informativa in Commissione Istruzione del Senato.

La Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha annunciato oggi che alla riapertura delle scuole, il prossimo 14 settembre, anche gli studenti saranno sottoposti ai test sierologici a campione.

La conferma è arrivata durante l'informativa di Azzolina in Commissione Istruzione del Senato:

Siamo consapevoli del fatto che il rischio zero non esista, anche a scuola. Durante l'anno saranno fatti test a campione anche agli studenti per provare a ridurre il più possibile il rischio per avere la massima sicurezza. I test sierologici al personale scolastico ci sono, tanto personale li sta facendo.

La Ministra ha fatto anche il punto sui nuovi banchi chiesti dagli istituti scolastici e in fase di consegna in questi giorni:

Gli istituti, come ho già avuto modo di dire in queste settimane, ci hanno chiesto 2,4 milioni di banchi. Oltre 750 mila sono per la scuola primaria, dunque, necessariamente, banchi di tipo tradizionale, più adatti per i piccoli. Mentre 1,7 milioni sono stati i banchi richiesti per le secondarie di cui oltre uno su quattro di tipo innovativo. La consegna è già cominciata il 28 di agosto e proseguirà nelle prossime settimane. Come comunicato dal Commissario straordinario per l’emergenza con nota del 3 settembre 2020, la distribuzione dei banchi è stata avviata partendo da alcuni luoghi particolarmente colpiti nel corso della prima fase della pandemia, come Codogno, Alzano, Nembro, le città di Bergamo, Brescia, Piacenza e Treviso, e sta continuando sull’intero territorio nazionale in 17.863 plessi scolastici, per soddisfare l’intero fabbisogno richiesto entro la fine del mese di ottobre. Ogni scuola avrà gli arredi che ha richiesto.