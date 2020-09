Liliana Segre compie 90 anni: "Il pestaggio di Willy una barbarie assoluta"

Di redazione Blogo.it giovedì 10 settembre 2020

I messaggi di auguri per la senatrice a vita Liliana Segre e le sue parole di condanna per il brutale omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte nel giorno del suo 90esimo compleanno.

Nel giorno del suo 90esimo compleanno, la senatrice a vita Liliana Segre ha voluto dedicare più di una parola all'omicidio del giovanissimo Willy Monteiro Duarte, il 21enne pestato nella notte tra sabato e domenica a Colleferro, alle porte di Roma.

Intervistata da La Stampa, Segre ha usato parole durissime:

Il pestaggio di quel ragazzino non solo mi ha colpito, ma mi ha suscitato tormenti e ricordi terribili. L’ho trovata una barbarie assoluta. [...] Mi ha fatto molta paura. È stata come una sconfitta personale, mi ha fatto pensare che tutto ciò che ho provato a fare contro la violenza e l’odio, alla fine è servito a poco. Se ancora ci sono in giro persone che pensano di risolvere le proprie sconfitte personali picchiando il prossimo, siamo ancora in una società lontana dalla civiltà.

Sin dalle prime ore di oggi sono stati numerosissimi i messaggi di auguri per la senatrice Segre, a cominciare dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha voluto chiamarla al telefono per ringraziarla personalmente per il suo impegno contro l'odio e la violenza. Se Mattarella ha scelto la via privata, altre importanti cariche dello Stato hanno optato per messaggi pubblici, come la Presidente del Senato Elisabetta Casellati:

Cara Senatrice, in occasione della felice ricorrenza del tuo compleanno, desidero esprimerti i miei più sinceri auguri. In questo anniversario importante, colgo l'occasione per esprimerti, ancora una volta, la mia gratitudine per l'impegno, il coraggio e la determinazione che ogni giorno dedichi alla testimonianza, perché nessuno mai possa cadere vittima dell'indifferenza nel ricordo. La memoria è la nostra difesa, la nostra ricchezza, il filo conduttore tra passato e presente. E' una risorsa preziosa che va nutrita e preservata per costruire le fondamenta di una società solida, inclusiva, tollerante. Una società dove i giovani, ai quali tu ti rivolgi sempre con orgoglio e affetto, sono gli attori principali. Cara Liliana, tu sei stata e sarai sempre una risorsa preziosa del nostro Paese, un modello di riferimento per ciascuno di noi. Il Senato della Repubblica è orgoglioso di averti tra i suoi banchi.

Il Presidente della Camera Roberto Fico è stato più conciso:

Auguri alla senatrice Liliana Segre che oggi compie 90 anni. Una donna straordinaria, che ha dedicato la vita a trasmettere memoria, a lottare contro odio e violenza, un esempio di coraggio e di impegno costante portato avanti dentro e fuori le Istituzioni. La nostra comunità le deve molto.

Liliana Segre è una donna straordinaria, che ha dedicato la vita a trasmettere memoria, a lottare contro odio e violenza. Esempio di coraggio e di impegno costante portato avanti dentro e fuori le Istituzioni. La nostra comunità le deve molto. I miei auguri per i suoi 90 anni. — Roberto Fico (@Roberto_Fico) September 10, 2020

Anche il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha speso bellissime parole per la senatrice:

Liliana Segre compie oggi 90 anni. Grazie per aver illuminato le nostre coscienze e le istituzioni con il suo insegnamento e il suo esempio. Un grande punto di riferimento per tutti gli italiani, soprattutto per le nuove generazioni. A nome di tutti i democratici, buon compleanno senatrice Segre!