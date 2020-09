Consob chiude per COVID: positivo il presidente Paolo Savona

Di redazione Blogo.it venerdì 11 settembre 2020

L'ex ministro per gli Affari Ue Paolo Savona, attuale presidente della Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB), è risultato positivo al coronavirus COVID-19 e come diretta conseguenza gli uffici Consob di Roma e di Milano resteranno chiusi a scopo cautelativo per 7 giorni, fino a venerdì prossimo.

Savona, 84 anni tra meno di un mese, ha confermato all'Adnkronos di essere asintomatico:

Sto benissimo. Sono portatore asintomatico e ora sono in quarantena. Continuerò a lavorare da remoto. L’ho saputo oggi. Non ho nessun sintomo per fortuna. Tutta la segreteria è risultata negativa.

Mauro Nori, direttore generale dell’organismo di controllo sulle società di borsa, ha confermato che gli uffici di Roma e di Milano resteranno chiusi fino alla prossima settimana: