La Francia riduce la quarantena a 7 giorni: 9.406 nuovi casi e 80 decessi in 24 ore

Di redazione Blogo.it venerdì 11 settembre 2020

Il primo ministro francese Jean Castex annuncia la riduzione della quarantena a 7 giorni mentre la curva dell'epidemia continua a salire giorno dopo giorno.

Dopo giorni di discussioni, oggi è arrivata l'ufficialità. La Francia ha deciso di ridurre a 7 giorni il periodo di quarantena per chi è stato in contatto con persone positive al COVID-19. Ad annunciare la novità, molto dibattuta dalle autorità sanitarie, è stato il Primo Ministro Jean Castex, che nello stesso discorso ha però sottolineato come la situazione stia notevolmente peggiorando negli ultimi giorni.

Pur escludendo per il momento la possibilità di un nuovo lockdown nazionale, Castex ha spiegato che 42 dipartimenti della Francia sono stati classificati come zone rosse ad alto rischio e che per questo gli amministratori locali avranno la facoltà di imporre nuove misure restrittive atte a limitare il più possibile la diffusione del contagio.

Tra le zone al momento più colpite dall'epidemia di COVID-19 ci sono Marsiglia, Bordeaux e Guadalupa. Non sarà, però, il governo centrale ad intervenire a livello locale. A livello nazionale sono previste invece delle misure meno radicali, a cominciare dai test prioritari per i casi ritenuti più a rischio e maggiore flessibilità sugli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali aperte al pubblico.

La situazione in Francia sta destando non poche preoccupazioni. La curva dei contagi è tornata a salire ormai qualche settimana fa e in questi ultimi giorni ha toccato vette mai raggiunte durante quella che viene considerata la fase più acuta dell'epidemia nei primi mesi del 2020: