Funerale Willy, Conte: "Ci aspettiamo condanne severe" (VIDEO)

Di Redazione Blogo.it sabato 12 settembre 2020

Si è svolto stamane nel campo sportivo di Paliano il funerale di Willy Monteiro Duarte, il 21enne assassinato a Colleferro, presente anche il premier Conte

C’era anche il premier Giuseppe Conte, in rappresentanza del governo, al funerale di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro dopo essere stato pestato selvaggiamente da quattro ragazzi vicini ad ambienti della destra romana. Il capo dell’esecutivo si è presentato alle esequie, tenutesi presso il campo sportivo di Paliani, in camicia bianca, come richiesto dalla famiglia del ragazzo. A Capoverde, infatti, il bianco è il simbolo del lutto quando il defunto è un ragazzo.

Al funerale hanno preso parte tantissimi ragazzi, che si sono presentanti anche loro in maglia bianca e con una scritta “Ciao Willy”. Dopo aver fatto le condoglianze al padre e alla madre di Willy, Giuseppe Conte si è soffermato per qualche minuto con i giornalisti presenti: "L'Italia è con voi, vi vuole bene - ha detto ai genitori il premier - Ora ci aspettiamo condanne severe e certe. Abbiamo seguito tutti questa vicenda di efferata violenza - ha aggiunto - Non possiamo minimizzarla né sottovalutarla. Non possiamo degradarla a singolo episodio. Dobbiamo guardarci in faccia e capire che ci sono alcune frange, alcune sacche sociali che coltivano la mitologia della violenza".

"Abbiamo seguito tutti questa vicenda di efferata violenza. Non possiamo sottovalutarla, non possiamo minimizzarla, assolutamente no. Non possiamo degradarla a singolo episodio isolato", ha detto il premier Conte al termine del funerale del giovane Willy pic.twitter.com/WDADvxn9Rm — Sky tg24 (@SkyTG24) September 12, 2020

Solidarietà anche da parte del segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti. "Ora bisogna solo far sentire alla famiglia la vicinanza di tutti e pretendere presto giustizia", ha dichiarato, aggiungendo che "la Regione pagherà e sosterrà la famiglia per le spese legali e uno degli istituti alberghieri della nostra regione sarà dedicato al nome di Willy".