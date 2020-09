COVID-19 in UK: vietati gli incontri per più di 6 persone

Di redazione Blogo.it domenica 13 settembre 2020

La curva del contagio torna a salire anche in Regno Unito e la soluzione trovata dal governo è vietare gli incontri all'aperto e al chiuso a più di 6 persone.

La curva dell'epidemia di COVID-19 sta tornando a salire anche nel Regno Unito, uno dei Paesi che, nonostante gli evidenti appelli delle autorità sanitarie di tutto il Mondo e l'esempio di Paesi colpiti qualche settimana prima come l'Italia, ha gestito nel modo peggiore la prima fase della pandemia.

Il governo di Boris Johnson continua a dirsi contrario ad un nuovo lockdown totale o anche soltanto parziale e, nonostante gli esperti continuino a storcere il naso, è convinto di aver trovato il modo di limitare i contagi: la regola dei sei. A partire da domani sarà illegale in Inghilterra ritrovarsi in più di sei persone, sia all'esterno che all'interno. Chiunque sarà sorpreso a violare la regola dei sei rischia una multa fino a 3.200 sterline.

L'indice di contagio RT in Inghilterra ha toccato quota 1.7 e già giorni tra i cittadini sta tornando la paura di un possibile lockdown totale. La regola dei sei è la soluzione trovata dal governo, che non trova però l'appoggio delle autorità sanitarie. Gli esperti definiscono "irrazionale" tale misura:

Le persone lamentano che si potrà continuare a fare esercizio in gruppo e ritrovarsi per eventi speciali, ma una famiglia di 5 persone non potrà ricevere in visita il nonno e la nonna.

La vita, insomma, potrà andare avanti senza grandi limitazioni a patto che non ci si raggruppi in più di sei ed è questo che non convince gli esperti.