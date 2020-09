Salvini: "Milioni di genitori non manderanno i figli a scuola", la fonte?

Di redazione Blogo.it domenica 13 settembre 2020

Matteo Salvini è sicuro che molti genitori non manderanno i figli a scuola il prossimo 14 settembre: ma da dove vengono i suoi dati?

Matteo Salvini ha parlato ancora di scuole durante uno dei comizi tenuti oggi a Foggia. "Ci sono milioni di famiglie che, per colpa di un governo che ha perso mesi di tempo, non accompagneranno i figli a scuola", ha dichiarato il leader della Lega. Inoltre, ha aggiunto, "mancano 60mila insegnanti, mancano 20mila aule, mancano i bidelli, mancano le mense". Qual è la fonte delle affermazioni di Salvini? Ha forse effettuato un sondaggio ad ampio raggio? Come fa a sapere che milioni di studenti non saranno tra i banchi per l’inizio dell’anno scolastico previsto il prossimo 14 settembre?

Lega: la bufala dell'attivista picchiata

È facile sparare numero altisonanti durante un comizio, il difficile è supportarli dai fatti, altrimenti si rischia di diffondere solo bufale. Come quella che è partita in queste ore da account Facebook e Twitter vicini alla Lega. La pagina Amici Lega ha pubblicato sul social network di Mark Zuckerberg una foto in cui la pornoattrice Mia Khalifa, vistosamente incerottata sul naso, viene spacciata per tale Maria Califfi, attivista toscana della Lega che "vilmente attaccata dai centri sociali" mentre distribuiva volantini del Carroccio. Una fake news totale, dunque, che in poche ore ha ricevuto record di like e condivisione da attivisti e altri account vicini al partito di Salvini sia su Facebook sia su Twitter.