Coronavirus: nuovo record di casi in un giorno, 29 milioni i contagi nel mondo

Di Redazione Blogo.it lunedì 14 settembre 2020

Il direttore dell’Oms: "No al saluto con il gomito, non permette di mantenere la distanza di sicurezza"

Nuovo record di casi di coronavirus nel mondo: mai così così tanti, spiega l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) che parla di 307.930 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, il numero più elevato in un solo giorno dall'inizio della pandemia di Sars-Cov-2.

Il precedente picco era stato registrato qualche giorno fa, il 6 settembre, con 306.857 casi. I contagi totali da coronavirus nel mondo si portano così a 28.637.952 unità secondo l'Oms, 29.007.970 invece secondo i dati aggiornati della Johns Hopkins University.

Sono 921.097 le persone decedute nel mondo per complicanze legate al virus, secondo l’ultimo bollettino di France Presse elaborato su dati ufficiali. Per l’Oms i morti totali sono invece 917.417, +5.537 in un giorno. Il paese più colpito restano gli Stati Uniti, con 194.033 vittime, seguito dal Brasile con 131.625 decessi e dall'India con 78.586 morti accertati.

Nelle ultime ore, a proposito di prevenzione e misure di distanziamento sociale, il direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha ammonito, come aveva già fatto a marzo scorso, rispetto al salutarsi con il gomito al posto della mano: non permette di osservare la distanza di sicurezza di almeno un metro e quindi va evitato nel modo più assoluto.