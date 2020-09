Boldrini: “La società italiana è ancora patriarcale. Serve fare sul serio con la legge sull’omotransfobia”

Di redazione Blogo.it lunedì 14 settembre 2020

L’ex Presidente della Camera è intervenuta a Radio Popolare.

Laura Boldrini, deputata del PD ed ex Presidente della Camera, è da sempre impegnata nella lotta per i diritti civili e oggi è intervenuta a Radio Popolare, al microfono di Luigi Ambrosio, per parlare dell’urgenza della legge sull’omotransfobia, accentuata dal caso della morte di Maria Paola Gaglione a Caivano, in provincia di Napoli, uccisa dal fratello che non accettava il suo fidanzamento per un ragazzo trans. Boldrini ha spiegato:

“La legge Zan è una legge che prevede la formazione, l’educazione al rispetto e alla diversità. Un punto importante in una società come la nostra, ancora arretrata, dove non c’è libertà di amare. Quanto accaduto a Mariapaola è grave perché il fratello si è ritenuto in diritto di dare una lezione perché ‘infetta’, perché amava un ragazzo trans. La società italiana è ancora patriarcale. La parte della legge che riguarda la formazione e il rispetto è assolutamente fondamentale perché le donne di casa devono poter decidere chi amare e chi no. La legge è urgente e spero che anche le forze politiche si rendano conto della necessità di fare sul serio”

Sul fatto che l’assassino sia giovanissimo, Boldrini ha commentato:

“Non mi sorprende, il patriarcato è ancora presente in una società dove l’uomo decide ancora per le donne. Nel 2020 questo è inaccettabile, perché vuol dire che nel nostro Paese non si è ancora affermata l’idea che una donna possa amare chi vuole e così anche i giovani mostrano il loro peggio. Basta fare un giro in rete per vedere come i giovani si rivolgono alle loro coetanee, un linguaggio improntato al sessismo. C’è bisogno di rispetto e di un lavoro radicale, a partire dalle scuole”

Ed è poi tornata sull’importanza della legge contro l’omotransfobia anche alla luce dei comportamenti dei familiari della vittima e addirittura del parroco: