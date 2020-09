Coronavirus, OMS: “L’Europa non è affatto fuori dai guai”

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità, oggi è intervenuto alla 70esima sessione del Comitato europeo dell’OMS, che, per la prima volta, si è svolto in collegamento streaming. Durante il suo intervento ha sottolineato che l’Europa è tutt’altro che lontana dall’aver superato la pandemia di coronavirus, anzi, i casi giornalieri sono addirittura di più che a marzo. Ghebreyesus, infatti, ha spiegato:

“L’Europa non è affatto fuori dai guai. Molti dei vostri Paesi sono stati tra i più colpiti. Il numero medio giornaliero di casi nella regione è ora superiore a quello del primo picco di marzo. Fortunatamente, il numero di morti sembra rimanere a un livello relativamente basso, per ora. Ma ogni morte è una tragedia e non può esserci spazio per l'autocompiacimento”

Ghebreyesus ha addirittura paventato la possibilità che nei prossimi mesi ci siano ancora molti morti e che siano necessari nuovi lockdown:

“Se non teniamo sotto controllo la trasmissione più persone perderanno la vita e c'è il rischio reale di reintrodurre le cosiddette misure di lockdown, che sono state così costose. Dall'inizio della pandemia, l'Oms ha lavorato per supportare i Paesi in molti modi. Abbiamo inviato missioni in diversi paesi della regione europea. Abbiamo spedito apparecchiature diagnostiche e dispositivi di protezione individuale per un valore di oltre 330 milioni di dollari in 165 paesi, inclusi molti Stati membri europei”