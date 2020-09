Accordo tra Israele, Emirati e Bahrein firmato alla Casa Bianca. Trump: “Giornata storica”

Gli Accordi di Abramo sono stati firmati oggi alla Casa Bianca da Donald Trump, il Presidente degli Stati Uniti padrone di casa e mediatore, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, i ministri degli Esteri di Emirati Arabi Uniti e Bahrein, Abdullah bin Zayed Al Nahyan e Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa. Era presente anche l’ambasciatore dell’Oman in Usa, Hunaina al-Mughairy, perché anche l’Oman è interessato a normalizzare i rapporti con Israele e potrebbe presto seguire Emirati e Bahrein. L’accordo è stato scritto in arabo, ebraico e inglese.

Donald Trump, nel suo discorso dal balcone della Casa Bianca davanti a circa 200 ospiti, rigorosamente distanziati in giardino nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, ha ovviamente gongolato e ha detto che questo storico accordo segna “l’alba di un nuovo Medio Oriente” e ha aggiunto:

“Siamo qui questo pomeriggio per cambiare il corso della storia. Oggi è una giornata incredibile per il mondo intero. Stiamo scegliendo un futuro in cui arabi e israeliani, musulmani, ebrei e cristiani possano vivere insieme, pregare insieme e sognare insieme, vicini, in armonia”