Speranza: “La riapertura della scuola è stata la vera fine del lockdown”

Di redazione Blogo.it martedì 15 settembre 2020

Il ministro della Salute ha documentato anche il ritorno a scuola dei suoi figli.

Il ministro della Salute Roberto Speranza in questi giorni ha documentato passo passo il ritorno a scuola dei suoi due figli. Infatti, alla vigilia del primo giorno di scuola, su Twitter ha scritto:

“Stasera, negli occhi di Michi ed Emma, c’è una luce che non si vedeva da tempo. Forza ragazzi. Sarà diverso dal solito. Ma sarà bello lo stesso. Ce la faremo”

Poi ieri ha pubblicato la foto in cui lo si vede di spalle insieme ai bambini mentre li accompagna a scuola, con il commento: “Il giorno più bello dopo molti mesi”.

Il giorno più bello dopo molti mesi. pic.twitter.com/NAOS5Y2xNC — Roberto Speranza (@robersperanza) September 14, 2020

Oggi Speranza, intervenendo su La7, ha detto:

“Voglio esprimere un sentimento di gioia. Il primo giorno è stato un giorno di entusiasmo. La riapertura delle scuole è stata la vera fine del lockdown, uno dei giorni più belli”

Poi ha aggiunto:

“Si devono fare i tamponi, stiamo aumentando di molto la nostra capacità di farli. Il mio consiglio è di affidarsi sempre a chi ha competenze scientifiche, il medico generale o il pediatra”

Intanto cominciano a esserci casi di classi poste in isolamento a causa del risultato positivo dei tamponi effettuati su alcuni alunni. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha spiegato però che spetta all’Asl decidere se mettere in quarantena tutta la classe di un positivo oppure no.