Nuova tesi: "Navalny avvelenato in hotel non in aeroporto" (VIDEO)

Di Redazione Blogo.it giovedì 17 settembre 2020

Navalny avvelenato: un video postato dai collaboratori del dissidente russo su Instangram mostra delle bottiglie di acqua

Alexei Navalny sarebbe stato avvelenato nella sua stanza di hotel a Tomsk e non in aeroporto. L’oppositore russo, avversario numero uno di Vladimir Putin, negli ultimi giorni ha mostrato significativi miglioramenti. Dalla sua stanza di ospedale, a Berlino, ormai è in grado di respirare in autonomia. Il Novichok (un agente nervino) che lo ha avvelenato secondo i suoi collaboratori era contenuto dentro una delle bottiglie di acqua passate gratis dall’hotel.

Un video postato sull'account Instagram di Navalny mostra i suoi collaboratori scandagliare la stanza dello Xander Hotel di Tomsk, città russa nel sud ovest della Siberia, e raccogliere con i guanti alcuni oggetti, tra cui bottiglie di plastica di acqua minerale, marca Holy Spring.

"Si è deciso di raccogliere tutto ciò che poteva anche essere ipoteticamente utile e di consegnarlo ai medici in Germania. Era abbastanza ovvio che il caso non sarebbe stato indagato in Russia" si legge nel post. Il dissidente era stato nella stanza di quell’albergo di Tomsk il 20 agosto scorso, prima di prendere l’aereo per tornare a Mosca e sentirsi male durante il volo.