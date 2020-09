Regionali, Berlusconi: “Il centrodestra vincerà 7 a 0”

Di redazione Blogo.it venerdì 18 settembre 2020

Il fondatore di Forza Italia è intervenuto telefonicamente al comizio del centrodestra a Firenze.

Silvio Berlusconi è ancora in isolamento domiciliare a causa del coronavirus che ha contratto in Sardegna durante le vacanze e che per qualche giorno lo ha anche costretto al ricovero al San Raffaele. Oggi, però, è intervenuto telefonicamente nel corso del comizio che il centrodestra unito ha tenuto a Firenze e al quale erano presenti il leader della Lega Matteo Salvini, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Proprio Tajani ha lanciato la telefonata del Cavaliere, che ha detto:

“Cara Giorgia, caro Matteo, caro Antonio, questa nostra coalizione, sempre fortemente unita, domenica e lunedì, ne sono sicuro, vincerà in tutta Italia”

E ha aggiunto:

“Lunedì festeggeremo non solo la vittoria di Susanna in Toscana, ma anche quella di Acquaroli nelle Marche, di Caldoro in Campania, di Fitto in Puglia, di Toti in Liguria, di Zaia in Veneto e tutte le forze del centrodestra in Valle D'Aosta”

Berlusconi sulla Toscana ha detto :

“In questa serata di festa il nostro grande popolo di centrodestra si ritrova ancora una volta unito per chiudere una bella e intensa campagna elettorale. Una campagna elettorale che ne sono sicuro ci porterà per la prima volta nella storia a governare una Regione come la Toscana, una roccaforte rossa che conoscerà finalmente il cambiamento”

E ancora:

“Lunedì la Toscana al governo avrà una persona molto preparata, Susanna Ceccardi, che ha dimostrato nel suo Comune e al Parlamento Ue di avere grandi, grandi capacità. Un enorme in bocca al lupo a lei e a tutti i candidati del centrodestra”

E ha fatto un appello: