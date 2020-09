Francia, oltre 13mila nuovi casi per il secondo giorno consecutivo

Di redazione Blogo.it domenica 20 settembre 2020

La Francia registra più di 13mila nuovi casi di COVID-19 in 24 ore per il secondo giorno consecutivo. Colpa dei tanti tamponi, ma anche di una diffusione più rapida del virus.

Il picco dei 13mila nuovi casi di COVID-19 in Francia non è stato un caso isolato. Nelle ultime 24 ore, per il secondo giorno consecutivo, i nuovi contagi nel Paese hanno superato quota 13mila - 13.498 per la precisione, 200 in più rispetto al giorno prima - e la tanto temuta seconda ondata sembra ormai conclamata.

Il problema non è soltanto legato ai nuovi positivi, ma all'aumento dei posti letto occupati nel reparti di rianimazione, che ad oggi stanno iniziando a scarseggiare. I dati ufficiali diffusi dal governo francese parlano di 827 persone in rianimazione, in aumento di 27 unità rispetto al giorno precedente, e di 5.819 persone ricoverate in ospedale.

Stando a quanto sostenuto dagli epidemiologi locali, l'aumento vertiginoso dei casi non sarebbe legato soltanto ad un aumento dei test effettuati, ma anche ad una più rapida circolazione del virus legato a quel fenomeno che viene comunemente definito "stanchezza da coronavirus". I cittadini francesi, forse più di altri in Europa, sarebbero ormai insofferenti alle limitazioni in vigore al punto da aver ripreso - o tentato di riprendere - la vita di prima o quasi.

Questa la situazione in Francia a partire dall'inizio di settembre 2020: