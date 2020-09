Referendum, alle 12 affluenza all'12,35%

Di redazione Blogo.it domenica 20 settembre 2020

A cinque ore dall'apertura dei seggi, il Ministero dell'Interno ha certificato che alle 12 di oggi si è recato a votare il 12,35% degli eventi diritto, con un picco che ha superato il 16% in Toscana, Veneto e Liguria, tre delle Regioni in cui si vota anche per le Regionali (insieme a Valle D'Aosta, Marche, Campania e Puglia).

Al voto tra oggi e domani sono chiamati 46.415.806 elettori. Alla chiusura dei seggi, lunedì 21 settembre alle ore 15, si procederà con gli scrutini delle suppletive del Senato della Repubblica, del referendum e delle Regionali. Gli scrutini delle elezioni amministrative, invece, partiranno alle 9.00 di martedì 22 settembre.