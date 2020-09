COVID-19, Spallanzani di Roma: "Aumentano i pazienti ricoverati"

Di redazione Blogo.it domenica 20 settembre 2020

Il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, conferma l'incremento dei ricoveri e dei posti occupati in terapia intensiva.

L'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma ha diffuso oggi il consueto bollettino odierno sulla situazione della pandemia di COVID-19 nella struttura, confermando di fatto quello che i dati a livello nazionale stanno facendo emergere ormai da giorni: con l'aumento dei positivi aumenta anche il numero delle persone ricoverate per COVID-19.

Sono 99 i pazienti ricoverati nella struttura, 12 quelli che necessitano di terapia intensiva. L'incremento è lieve, ma l'età media è tornata a salire, toccando quota 54 anni. Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, spiega:

Dei 12 pazienti attualmente in terapia intensiva 10 sono stranieri: tre bengalesi, quattro peruviani, un iracheno, un nigeriano e un ucraino. Solo due, quindi, sono italiani. Come comorbidità prevalgono l'obesità e l'ipertensione arteriosa.

Senza lanciare allarmismi, Vaia sottolinea però anche oggi la necessità di non abbassare la guardia, come si sta facendo in altri Paesi, anche europei, con conseguenze preoccupanti: