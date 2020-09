La CNN: “Fiumicino primo aeroporto al mondo nella lotta al Covid”

Di redazione Blogo.it domenica 20 settembre 2020

Aeroporto a 5 stelle secondo la società Skytrax.

Secondo quanto riportato dalla CNN, l’aeroporto di Fiumicino è il migliore al mondo per le misure e i protocolli adottati per contrastare il Covid-19. La società Skytrax che valuta le compagnie e gli aeroporti di tutto il mondo, infatti, allo scalo di Fiumicino ha dato ben cinque stelle.

L’aeroporto Leonardo da Vinci, dunque, è il migliore per la pulizia, la santificazione delle superfici e di tutti i luoghi di passaggio (dalle sedie agli ascensori fino alle scale mobili) e inoltre ha ottenuto un punteggio alto anche per l’efficienza e la rapidità degli addetti nel rilevamento delle temperature corporee, che avviene in meno di due secondi, evitando di formare file. Ci sono, infatti, più di cento termoscanner in tutto l’aeroporto. Secondo Skytrax, l’aeroporto di Fiumicino consente di effettuare le procedure di imbarco e di consultare i punti informativi senza code e senza ritardi.

Si fa strada, intanto, la formula del viaggio Covid free: dal 16 settembre ci sono due voli Alitalia Roma-Milano che trasportano solo passeggeri risultati negativi al tampone effettuato in aeroporto o nelle 72 ore precedenti. La formula Covid free accomuna carte d’imbarco e tampone e potrebbe presto essere applicata anche ai voli internazionali, per consentire di riprendere gli spostamenti che finora sono risultati difficoltosi.