Regionali Toscana 2020, Giani al 48,24%. Bonafé (PD): "Abbiamo fermato Salvini"

Di redazione Blogo.it lunedì 21 settembre 2020

Eugenio Giani è il nuovo Presidente della Regione Toscana. Manca solo l'ufficialità, ma la candidata leghista Susanna Ceccardi ha già riconosciuto la sconfitta.

Con poco più di un quarto dei seggi scrutinati - 1.062 su un totale di 3.937 - e proiezioni più che positive, il candidato del centrosinistra Eugenio Giani sta già festeggiando la vittoria in Toscana e anche la candidata della Lega, Susanna Ceccardi, si è accodata ai primi risultati riconoscendo la sconfitta e congratulandosi col suo avversario.

I risultati parziali danno Eugenio Giani al 48,24%, mentre Susanna Ceccardi sarebbe ferma al 40,8% nonostante l'appoggio di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Sonora sconfitta, e non è affatto una sorpresa, per il Movimento 5 Stelle, fermo al 6.35% delle preferenze per la candidata Irene Galletti.

🔴 Le mie dichiarazioni alla stampa! Posted by Eugenio Giani on Monday, September 21, 2020

Anche Simona Bonafé, segretaria del Pd in Toscana, ha riconosciuto la vittoria e tuonato con un secco "Abbiamo fermato Salvini":