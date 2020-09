COVID-19, Speranza: "Tamponi obbligatori per chi arriva dalla Francia"

Di redazione Blogo.it lunedì 21 settembre 2020

Il Ministro della Salute ha firmato un'ordinanza che rende obbligatorio il test per il COVID-19 per tutte le persone in arrivo in Italia da Parigi e da gran parte del territorio francese.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato oggi un'ordinanza che rende obbligatorio il test per verificare la positività al COVID-19 di tutte le persone in arrivo in Italia da Parigi e da gran parte del territorio francese.

Vista l'impennata di contagi in Francia, con nuove misure restrittive in vigore in parte del Paese e il timore di un lockdown globale nel caso in cui la curva dei contagi non dovesse tornare a scendere, l'Italia si mette al riparo da possibili casi di importazione, come fatto in passato per i Paesi dell'area balcanica:

Ho firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia. Dati europei sono critici. L’Italia sta meglio di altri Paesi, ma serve grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora.

